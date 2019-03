El PSOE pregunta al Valencia como se hace para echar a alguien

Imagen no disponible | Montaje

Contactos entre el PSOE y el Valencia. El Partido Socialista ha reconocido haber pedido ayuda al club ché, "que sabe bien como se hacen estas cosas" para deshacerse "rápido y sin mucho dolor" de Pedro Sánchez. "Si creísteis que echar a Koeman fue difícil, esperad a ver lo que tenemos aquí", reza el llamamiento del SOE al Valencia. Según revela el partido, "Pedro se encuentra en el interior de Ferraz gritando sin parar 'qué parte del No no entendeis'. El Valencia ya ha aceptado el encargo del Partido Socialista y ha empezado por enseñar al Comité Federal el 'Pedro vete ya'. Según el club valencianista la canción "parece estúpida e inofensiva pero mina mucho la moral, es mano de santo". El Valencia también recomienda que la canten "cada vez que al partido le vaya mal en algo, aunque no sea culpa de Sánchez". Los 17 miembros anti Sánchez de la Ejecutiva Federal ya han quedado en casa de Carme Chacón para aprenderse la canción y tienen pensado cantarla por primera vez este sábado a su entrada en Ferraz. Susana Díaz desvela que estarán acompañados de varios ultras del Valencia, "lo más feos y rapados, que eso siempre impone" y que además del cántico gritarán barbaridades como "qué malo eres" o "eeeeeehhhhhh.. ¡cabrón!". De no conseguir nada con la afición del Valencia el PSOE también tiene pensado pedir ayuda a otro experto en echar entrenadores, Florentino Pérez. El partido reconoce que esta es una opción "bastante arriesgada, más que nada porque tememos que después de echar a Sánchez se ponga él al frente, y a ese sí que no hay quién le eche..".

