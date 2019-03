El nuevo Bernabéu se llamará Anoeta

Imagen no disponible | Montaje

Florentino llevaba mucho tiempo meditándolo y ayer se decidió. El Santiago Bernabéu pasará a llamarse Anoeta una vez concluyan las obras de remodelación. "Buscábamos un nombre exótico y ganador, mire usted, un nombre que hiciera temblar a nuestro gran rival. Estábamos entre estadio Once Champions, estadio Luis Figo y Anoeta. A mí me gustaba el segundo, pero ayer lo tuve claro". Según ha podido saber @TTangana, el nuevo nombre aparecerá escrito por todos los rincones del estadio, con luces de neón parpadeando permanentemente: "esto es Anoeta, bienvenidos a Anoeta, gora Anoeta". Además, Florentino también está valorando cambiar la equipación del equipo: "poca cosa, nada drástico. Simplemente poner dos o tres rayas azules a la camiseta...probaremos este sábado y a ver qué pasa". Algunos jugadores ya han aceptado las propuestas de cambio de su presidente. Especialmente los defensas, dispuestos a "lo que sea con tal de asustar a Messi". Sergio Ramos, que llevará una ikurriña en el brazalete de capitán, ya está estudiando euskera para parecer de la Real "cuanto antes, cago en rós, que el viernes marchamos pa Barcelona aiba la ostia", ha dicho el de Camas. Pero no sólo Ramos, la plantilla al completo ya está trabajando a destajo para parecer la Real Sociedad este mismo sábado. Algunos dorsales serán cambiados: Ronaldo pasará a ser Kristiano, Navas será Nabas y Carvajal Karbajal. Además, tendrán que ver tres o cuatro veces Ocho apellidos vascos durante esta semana y Zidane les ha sugerido que salten al Camp Nou con el pelo descuidado y sin miedo a ir o no bien guapos y arreglados, lo cual ya ha recibido el NO rotundo de varios jugadores.

