El Niño Torres descubre que los reyes son los padres

Fernando Torres ya no será más "El Niño". El delantero del Atlético Madrid se ha convertido esta mañana en un hombre al descubrir que los Reyes magos son sus padres. Un golpe duro que podría tenerle apartado varios días de los terrenos de juegos por lesión mental. La señora Torres asume la culpa de lo sucedido: "Me olvidé de que El Niño estaba en casa porque no había entreno y me pilló guardando todos sus regalos: el balón de fútbol, la camiseta de Pantic, el tragabolas... se cogió un berrinche tremendo, como cuando perdió la Champions". "Primero lo del nuevo escudo y ahora esto" nos dice su padre. "Nunca le ha gustado mucho la Navidad por aquello de que es blanca, pero me da que a partir de ahora la va a odiar más que a Gameiro". Torres ha anunciado a través de Twitter que ya solo cree en Papá Noel "que como todos sabemos es del Atleti y nunca me va a fallar". Poco después el señor Noel ha anunciado a través de su Facebook ser "más madridista que Roncero. Lo siento por El Niño y por la semana que lleva, pero yo soy más blanco que mi barba".

