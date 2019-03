El niño de "Papá, por qué somos del atleti" pide perdón a su padre

Tensión y lágrimas en casa de los Arija Colchonero. Don Ángel y Pedrito, más conocido en el mundo atlético como "el niño tocapelotas", volvieron a decirse de todo tras la sufrida victoria de anoche del Atlético de Madrid, y según nos ha filtrado la vecina del tercero: "Se oyeron cosas muy feas que yo no voy a repetir, que soy una señora". Conchi, mujer de Ángel y madre de Pedrito, reconoce que "los ánimos estuvieron muy feos durante todo el partido". Pedrito no paraba con la cantinela del ‘papá, por qué somos del Atleti’ y mi marido le llamó "niño coñón" y le mandó a la cama sin cenar". Conchi también reconoce que no intercedió entre ambos porque "yo lo único que quería es que empezara lo del Bertín y las hormigas". Con el gol de Juanfran Don Ángel sacó todo lo que llevaba dentro y le gritó a su hijo un "chúpate esa, bocazas" que se oyó hasta en el soportal. "Pedrito no entendía nada porque llevaba media hora durmiendo, pero Ángel siguió dando botes en su cama como 15 minutos, cantando oleole Simeone y cosas así", cuenta Conchi, que lamenta que “para colmo, la entrevista al Bertín fue un coñazo de notemenées". Al parecer y según nos revela Manolo, el portero del edificio, la tensión entre Don Ángel y Pedrito ha ido a más “desde que Pedrito se hizo del Madrid. Cuando el Atleti empezó a ganar se hizo merengón, porque yo creo que es pseudomasoquista o como se diga”. Manolo nos confiesa por último que "la frasecita se la dice a su padre para tocarle los huevos, pero en realidad lo que lleva repitiendo desde hace ocho años es 'por qué somos del Madrid'". Imagen no disponible | Montaje Don Ángel celebrándolo con los colegas.