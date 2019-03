El Madrid no mete turrón en la cesta de navidad de James

Imagen no disponible | Montaje

James no se comerá el turrón. El Real Madrid ha hecho esta mañana un reparto de cestas de Navidad que una vez más ha contentado a todos menos a James. El jugador colombiano asegura que su cesta "no lleva turrón". Según James, junto a los altramuces y las almendras garrapiñadas solo hay un paquete vacío de turrón El Almendro en el que puede leerse "vuelve a casa por Navidad". "Me acuerdo que pasó lo mismo a Benítez el año pasado", ha dicho un confundido James. "Me acuerdo bien porque se enfadó muchísimo, a mi juicio demasiado...en fin, ya sabemos que le gusta comer, pero tan sólo era un turrón...¿no?" Desde el club, por su parte, reconocen haber cometido un "gran error. El error de pensar que James sumaría dos y dos", y han prometido ser mucho más claros con su futbolista: "En la próxima cena de Navidad no le dejaremos comer las uvas del postre, a ver si así lo pilla de una vez..".

