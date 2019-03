El Madrid, más cerca del triplete: solo le falta perder la Champions

No hay quien frene al Real Madrid, cada vez más cerca de su objetivo. Con su empate de ayer en Sevilla el equipo de Zidane está a solo un título del ansiado triplete: perder la Copa, perder la Liga, perder la Champions. “Ya llevamos dos de dos”, decía Zidane en rueda de prensa. "Sólo nos queda la Champions, y viendo a los chicos lo tengo claro: somos favoritos, palmamos fijo". Imagen no disponible | Montaje Un par de lectores del As, celebrando el triplete Unas palabras que han descolocado a la afición madridista, que se creía que el triplete consistía en ganar los tres títulos. La respuesta de un sorprendido Zizou a estas opiniones ha sido tajante: "Están de coña, ¿no?. No sé cómo han podido creer eso…pero vamos, que ni de flox”. Dijo Zidane, que añadió: “Me gustaría recordar a la afición que nuestro lateral es Danilo. Si el madridista quiere un título una de dos: o que fiche a Messi o que se haga del Barça". Unas declaraciones que no han gustado nada a Florentino Pérez, que nada más escucharlas se reunió con el francés para recordarle que "ahora no toca hablar de Messi: toca hablar de Neymar, que vende más camisetas". Además, el presidente asegura no entender "a qué viene tanto revuelo, porque seguimos siendo el club más rico del mundo". La afición madridista se echó anoche a la calle para celebrar “un nuevo triplete, y van….joe, un montón, yo ya he perdido la cuenta” nos decía un madridista en Cibeles. “Los malditos Mou y Ancelotti nos dejaron sin triplete, pero el resto de años…¡un éxito! Nos confesaba otro madridista que reconocía que sólo lee el As, y con dificultad.