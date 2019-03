El Madrid descubre horrorizado que Coentrao está otra vez en la plantilla

Coentrao está otra vez en el Madrid. El club blanco descubría esta mañana con horror que el defensa portugués ha vuelto al equipo. Manolín, utillero del equipo, era el encargado de dar la voz de alarma tras verle esta mañana corriendo por Valdevebas. "Le saludé cordialmente porque pensaba que estaba de visita o algo. Después me dijo que estaba entrenando y entonces lo entendí. Salí corriendo a avisar a los demás". Zidane reconoce que ni él ni nadie del equipo sabían que a Coentrao le tocara volver este año porque "el responsable de avisar de esas cosas es Chendo, qué quieres". El entrenador francés ya ha asegurado que intentará encontrarle un hueco al lateral portugués, con el que se entrevistó esta mañana en su despacho. Según ha podido saber @TTangana el encuentro acabó con un "gracias, ya te llamaremos". Imagen no disponible | Montaje El propio Coentrao ha confesado que nadie le había visto hasta ahora porque "estaba escondido detrás de Cris", y que su intención era que nadie le viera "hasta que finalizara el plazo de fichajes". Coentrao también asegura que que este plan fue realmente difícil de llevar a cabo: "Tuve que estar muy coentrao". Imagen no disponible | Montaje Según cuenta Manolín, el jugador llevaba en la cabeza una notita atada con un lazo, escrita por el Mónaco F.C y en la que se podía leer: "Gracias por nada, cabrones. Esta os la guardamos, arrieritos somos". El Madrid, por su parte, ya ha asumido que tendrá que buscar ahora un hueco al portugués aunque avisan que "la competencia es muy dura: Manolín está trabajando muy bien, será difícil que le quite el puesto".