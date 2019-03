El Madrid celebra el récord de Cristiano porque por fin dejará de tirar las faltas

Imagen no disponible | Montaje Cristiano, tras ganar a los chinos

Día histórico para el Real Madrid: Cristiano Ronaldo batía ayer el récord de goles de Raúl. Tanto en el vestuario como en el palco, abrazos y mucha emoción: "por fin, por fin dejará de tirar las faltas". "Cristiano me dejó claro que hasta que no batiera todos los récords lo de las faltas ni se discutía", dice Benítez, que asegura que "El madridismo no se cree que las faltas sirven para meter goles, se piensan que es un modo de regalar balones a la grada. Pues bien, es hora de sorprenderles". Imagen no disponible | Montaje El madridismo, celebrando la noticia El técnico aún no ha decidido quién tirará las faltas a partir de ahora, aunque asegura que "eso da igual. Como si las tira Keylor. Marcará más de Cristi fijo". Benítez informa además de que también está por decidir "quién se lo dice a Cristi. Lo estábamos echando a chinos pero nos vio, se sumó a la partida y ganó. Él se fue muy contento gritando "uuuuu", pero seguimos sin saber quién se come el marrón.."En efecto, no será fácil convencer a Cristi de que deje de tirar las faltas. Según nos revela su representante "se ha enterado de que está cerca de batir otro récord, el de faltas falladas en el Madrid, y se ha propuesto batirlo". Cristi se encuentra a sólo 20 faltas falladas de dicho récord, que está en 1500 y que actualmente ostenta Fernando Hierro. El exjugador blanco, por cierto, ha sido preguntado al respecto de este asunto y ha respondido con un escueto "ya no saben como jodennme. Por un récord que tenía..". Imagen no disponible | Montaje Falta de Cristiano El Madridismo no es el único que ha celebrado la buena nueva. También lo han hecho al completo todos los equipos de La Liga, que se habían quejado a Tebas de tener que ponerse en la barrera en las faltas del Madrid, argumentando con mucha razón que "no nos pagan para esto. Una cosa es ir al choque, recibir patadas y tal. Pero un pelotazo asegurado de ese tipo no es de recibo", decía el comunicado con el que según parece Tebas se habría limpiado el culo.