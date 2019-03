El Betis pregunta dónde están las primas que le prometió el Sporting por ganar

Imagen no disponible | Montaje

Desconcierto e indignación en el Betis con el Sporting. Los jugadores del equipo sevillano han exigido esta mañana al club gijonés "lo acordado por ganar al Geta, o sea, las primas de los jugadores del Sporting". "Nos han llegado un montón de maletines llenos de dinero", anunciaba Joaquín. "¿Pa eso nos matamos a correr? ¿Por dinero?. A ver, que a nadie le amarga un dulce, pero este no era el dulce que nos prometieron, y sabe Dios que un sevillano prefiere mil veces una buena prima con arte y salero que un feo fajo de billetes". Joaquín, hablando en representación de todos sus compañeros, también ha confirmado que "llevamos una semana buscando en Facebook a las primas de los del Sporting. Nos hemos dejado los cuernos ante el Geta para conocerlas, así que ya están tardando en traerlas", insistía el bético, que reconoce que "por la de Jony va a haber bofetadas, que no veas tú como está, quillo. La de Abelardo si quiere se puede quedar en casa, porque vaya toalla". Desde Gijón ya han asegurado no saber nada ni de maletines ni de primas, e insisten en que se trata simplemente "de la típica broma bética, que tienen mucha guasa". Jony, por su parte, ya habría llamado a Joaquín por teléfono para decirle "un par de cosas bien dichas, que mi prima ni se mira ni mucho menos se toca".

