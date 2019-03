El Bernabéu inicia las obras de "nosequé" que acabarán "ya veremos cuándo"

El Santiago Bernabéu no podrá acoger la final de Copa. Por enésimo año consecutivo, el coliseo blanco estará de obras durante esas fechas, aunque aún se sabe cuál es la fecha. "Necesitamos reformas urgentes en esto y aquello. De momento estamos estudiando quiénes son más lentos, los fontaneros o los pintores, para ver entonces qué tenemos que arreglar", señalan desde el club. "No podemos decir cuándo acabaremos, aunque lo que sí podemos decir es cuando no habremos acabado". Según ha podido saber @TTangana, este mismo sábado serán los propios socios los que decidirán qué hay que reformar o arreglar en el estadio. Según las encuestas, el 90% de los aficionados votarán por “el equipo”, mientras que el 10% restante se decanta por "el fax de los cojones". Imagen no disponible | Montaje Flo, dispuesto a entrar en faena Descartado el Bernabéu, ya se barajan otros estadios que deben ser céntricos, grandes y tener buen césped. Según la Federación, "el Calderón parte con opciones ya que es grande y céntrico. Y bueno, también está el estadio de Vallecas, que no es grande pero es céntrico, y su hierba es cojonuda". El último estadio en ofrecerse a acoger la final es Mestalla, que ha sido muy clara en su exposición: "Por favor, necesitamos un partidazo aquí. Se nos ha olvidado lo que es eso”. Mestalla también recuerda haber demostrado en infinidad de ocasiones “lo bien que suenan los pitos en estas gradas, así que qué mejor lugar para la final de Copa". Imagen no disponible | Montaje Mestalla, experta en pitos