Ya no habrá más BBC. El BBVA y el Real Madrid han llegado a un acuerdo multimillonario para que sea Vázquez el que acompañe a Bale y Benzema. Según un comunicado del club blanco, el banco habría pagado al Madrid "una talegada muy bestia", si bien no han especificado de cuanta talegada se trata. Florentino Pérez, con los ojos chiribitas, ha reconocido que "BBC genera más información y suena más a show, pero BBVA es dinero, y eso pa mí son palabras mayores" El acuerdo supone un duro varapalo para la cadena británica BBC, que en los últimos años se había forrado "gracias a los manolos y Pedrerol" a base de publicidad gratuita. El canal de noticias ha intentado igualar la oferta de BBVA, pero ha dejado de intentarlo cuando ha visto a cuanto ascendía el acuerdo. Florentino ya ha anunciado que con Vázquez en el once el club experimentará "algunos cambios, naderías, mire usted". Para empezar, el Bernabéu pasará a llamarse Bernabebeuveá. El equipo se llamará "Real Madrid, síguelo, adelante", y el himno oficial será un simple pero emotivo "a-de-lan-teeeee..". La noticia ha enfadado profundamente a todo el madridismo (menos a Lucas Vázquez, claro). Según una encuesta, la afición está dispuesta a que cambien el himno por enésima vez, el nombre del estadio y hasta el del equipo, pero no que sienten a Cristi. El crack portugués, por su parte, ya se ha manifestado a través de Twitter con un simple "#inyustisia" acompañado de un emoticono triste.

