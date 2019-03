El barón de Coubertin recuerda a los atletas españoles que en realidad lo importante es ganar

Imagen no disponible | Montaje

El barón de Coubertin, autor de la frase "lo importante no es ganar, sino participar" publicaba esta mañana en Twitter un mensaje en el que pide a los atletas españoles que no se tomen "tan al pie de la letra la frase de los cojones" y que "aprendan a leer un poco entre líneas". "Participar está bien y eso, pero ganar mola mucho más", decía el barón. Coubertin también aseguró en su facebook que "lo de participar lo escribí en su día para quedar guays y recibir likes" pero que, "aunque sea francés", en realidad no es tan gilipollas. Por último, reconoce que "lo de ser gabacho y ver tanta derrota" le ayudó bastante a crear la famosa excusa. "Prácticamente vino sola. Pero me gusta ganar como al que más, aunque bueno, nunca lo he hecho". Deportistas como Abraham Olano, Sete Gibernau o Sergio García se han quejado de que "podría haber avisado antes, porque de haberlo sabido habríamos intentado ganar". En Rusia, país que no sólo no gana sino que ni siquiera participa, ya habían declarado recientemente a Coubertin "persona non grata, por bocazas y provocador" y avisan de que "no venga mucho por aquí, a ver si lo que va a ganar son un par de ostias".

Publicidad