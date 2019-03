El Barca le meterá 14 al Madrid como homenaje a Cruyff

Goles en honor a Johan. Esa ha sido la bonita iniciativa que se le ha ocurrido al Fútbol Club Barcelona de cara al Clásico, donde marcará 14 goles para rendir homenaje al mítico dorsal del holandés. La idea, que fue de Piqué, fue trasladada a la directiva que la vio enseguida como “la mejor de las opciones. Lo del mosaico estaba bien, pero era bastante difícil de hacer con tantos papelitos, colocados de forma ordenada…era un lío que te cagas. Buscábamos algo más fácil y lo de los goles sin duda lo es”, confiesa Bartomeu. "Más fácil y más barato". Según revelan desde la junta directiva, la idea es marcar cinco goles en la primera parte, “en homenaje al 0-5 aquel de Cruyff en el Bernabéu”, y otros nueve en la segunda, "en homenaje al número que también llevó Johan en el Barça. Sabemos que la afición quería más, quince o veinte, pero seguro que lo entienden. Nos quedaremos en 14, todo sea por Johan". Además, el equipo ha anunciado por su parte que en el minuto 14 le darán la pelota al Madrid y ellos pararán para aplaudir. “Ya en el minuto 15 recuperamos la bola, por un minuto sin ella tampoco pasa nada”, ha dicho Piqué por el Periscope. Imagen no disponible | Montaje El Barça aplaude durante el minuto 14 mientras ve al Madrid intentando meter gol Desde el Real Madrid, deportividad absoluta. Florentino Pérez ha visto con muy buenos ojos esta idea "cargada de goles y espectáculo, que es lo único que les importa a los chinos y por tanto lo único que me importa a mí". El presidente se ha mostrado además encantado de que vayan a meter catorce a Keylor Navas, "porque ya se me estaban acabando las excusas para fichar a De Gea". Imagen no disponible | Montaje Keylor, al enterarse de la iniciativa homenaje Desde el vestuario del Madrid el mensaje también ha sido claro: “Lo que sea por Johan”. Para el capitán Sergio Ramos "lo importante son los puntos y no el resultado. Y como ya sabemos para quién van a ser los puntos pues que sean catorce, qué coño. A Cruyff le hubiera gustado". En la misma línea se han mostrado jugadores como James, que se ha mostrado “encantado, mientras yo no tenga que hacer nada". Navas, por su parte, asegura simplemente que “mejor esto que el homenaje que tenían pensado hacerle a Luis Enrique, porque él llevaba el 21"