El Barça bate el récord de récords batidos

El Guinness de los récords anunció anoche que con el triunfo de ayer el Fútbol Club Barcelona había conseguido batir "el récord más difícil de todos: el de récords batidos. Felicitats", reza el comunicado del Guinness, que recuerda que hasta ahora dicho logro lo tenía "una anciana de Illinois con mucho tiempo libre y un montón de ideas estúpidas, como inflar globos con la nariz y cosas así". El famoso libro también recuerda que de los 786 récords del Barça, "783 son del cansino de Messi, al que sólo le quedan tres para batirlos todos: El de penaltis tirados, el de pinzas en la cara y el de horas seguidas haciendo el gilipollas frente a una cámara, que actualmente tiene su compañero Dani Alves". Imagen no disponible | Montaje Dani Alves, batiendo su propio récord Messi ya ha confirmado a través de su representante que "el de penaltis lo da por imposible porque ahí Cristiano es inalcanzable, y el de hacer el gilipollas no se lo quiere quitar a Dani, que se ha esforzado mucho por tenerlo. Pero desde luego ya está entrenando lo de la pinzas en la cara, todos los días al llegar a casa. Le duele un huevo, pero no desiste. Cuando le ves así, con esos lagrimones en los ojos, luchando por lo que quiere…entiendes por qué Leo es Leo". Imagen no disponible | Montaje Messi se pondrá 200 pinzas en la cara para batir todos los récords existentes Según ha podido saber @TTangana, desde el vestuario Madrid también trabajan para hacerse un hueco en el libro. Tanto James como Benzema han decidido intentar batir el de más kilómetros recorridos, pero el Guinnes ha tenido que explicarles que “se trata de una prueba sin coche. Se hacen corriendo”. Tras recibir la respuesta, Benzema ha decidido pasarse a la prueba de horas jugando a la Play, mientras que James ha ido enterarse del significado de la palabra "correr". Imagen no disponible | Montaje Benzema, dispuesto a batir el récord de kilómetros corridos