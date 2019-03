Del Nido y José Luis Núñez se disputan el fichaje de Benzema

Benzema va a ser el gran fichaje del mercado de invierno. Dos de los presidentes más importantes de nuestro fútbol, Del Nido y Núñez, pelean ahora mismo por llevarse al francés a sus respectivos equipos: el Centro Penitenciario Sevilla I y el Prisión Quatre Camins. Ambos mandatarios, perdón, presidiarios, ya están moviendo hilos para convencer a Karim. Según nos desvela el alcailde de Sevilla I, "Del Nido hará lo que sea por traerse a Benzema, porque ahora mismo al equipo le falta un nueve de garantías. Ramón el lupas falla más que una escopeta de feria, y no creo que haga falta que os diga el porqué, su apodo lo dice todo". Lo cierto es que Del Nido ha montado un equipazo que aspira incluso a la Prísion League, y según el alcailde "está dispuesto a pagar los paquetes de cigarros que sea” para que Benzema recale en esta cárcel. Imagen no disponible | Montaje Ramón el lupas, delantero del Sevilla I Pero Del Nido tiene enfrente a un duro rival, y no nos referimos a su compañero de celda Chacho el mazao, sino a José Luis Núñez, que desde la prisión Quatre Camins también pelea por llevarse al crack francés. Rober el metales, colega de Núñez en esta cárcel, nos desvela que “Jose en realidad quería a Messi en su equipo, pero como lo suyo se está retrasando pues se contenta con Benzema. Pero vamos, que lo hace más que nada para torpedear de Del Nido, hazme caso. Y dame tu reloj”. Liderados con mano firme por sus presidentes, el Quatre Camins y el Sevilla I comandan ahora mismo la Liga Interpresiones de nuestro país. Según nos cuenta Rober el metales tras quitarnos el reloj “las normas son las mismas, salvo que no te sacan tarjeta si le llamas ladrón al árbitro, porque lo es”. A partir de enero está previsto que arranque la Prísion League, que estará presidida por dos personas con experiencia en competiciones internacionales: Joseph Blatter y Michel Platini. Imagen no disponible | Montaje El Quatre Camins, equipo de Núñez Benzema aún no ha decicido por que cárcel quiere fichar. Del Nido le ha enseñado la que sería su equipación y le ha hecho creer que ficharía por la Juve, mientras que Núñez le ha prometido que en Quatre Camins iría siempre con dos esposas. “Karim es muy mujeriego y muy tonto, así que seguro que le engaño”, ha dicho Nuñez a su círculo de confianza, Rober el metales y Pitu el tuercas. Imagen no disponible | Montaje La camiseta de la Juve, según Benzema Se espera que la liga VenVenYverás supere en menos de un año en importancia a la Liga BBVA. Así está previsto que sea gracias a inminente llegada de jugadores como el Neymar, Xabi Alonso, Messi o Mascherano, al que ya le han recomendado que se acorte el nombre a simplemente Masche, "porque aquí dentro nos tomamos muy en serio las rimas..”.