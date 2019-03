Del Bosque pondrá a Rico porque De Gea sale tarde y Casillas sale mal

Imagen no disponible | Montaje

Sergio Rico titular. Así lo ha decidido esta mañana Vicente del Bosque tras tomarse su Danacol. "Me ayuda a aclarar las ideas. Y también me ayuda contra el colesterol, porque con el colesterol no se juega", ha vuelto a recordar una vez más el míster en rueda de prensa. Del Bosque ha confirmado que el del Sevilla será a partir de ahora el primer portero, ya que "Iker sale mal, y De Gea sale tarde. Y no hace falta dar ejemplos, ¿verdad?". La polémica decisión no ha alterado sin embargo al vestuario de la roja, que apoya al cien por cien a su entrenador: "Es verdad que De Gea siempre sale tarde", nos ha dicho algún jugador; "siempre es el último en salir de la ducha, del autobús, del Buda... también es el último en salir de casa, pero eso siempre lo hemos entendido...¡qué cabrón!". Por supuesto, la prensa ha intentado saber la opinión de ambos porteros acerca de todo este asunto, pero De Gea ha salido tarde y ha llegado a la sala de prensa cuando ya nos habíamos ido todos. Iker tampoco ha llegado porque ha salido del vestuario por la puerta equivocada. "Siempre hace eso el pobre", nos ha dicho Sergio Ramos; "siempre sale por la puerta de atrás...". La decisión del seleccionador es arriesgada, y así lo ha reconocido el propio Del Bosque: "Sé que es un reto. Pero me encantan lo retos. Como el reto Danacol. Además, me gusta arriesgarme, me gusta jugármela. Menos con el colesterol, con el colesterol no me la juego, ¿ya os lo había dicho?". Del Bosque ha querido recalcar por último que su relación con Iker y De Gea es "más buena que los Danacol. De hecho estamos siempre juntos, hablando de un tema que nos encanta y que nos une cada día más: Florentino".

