Del Bosque asegura que cuando dijo Koke quería decir Coke

"Donde dije Koke digo Coke". Así ha empezado la rueda de prensa convocada esta mañana por Vicente del Bosque en referencia a "algunos malentendidos sobre la lista, ¿verdad?. Pero vamos, malentendidos vuestros, yo siempre he tenido muy claro que mi Koke es Coke, ¿verdad?". "Yo dije que convocaba al madrileño Coke, del equipo español de moda que jugaba en breve una gran final europea. De verdad que no entiendo dónde se equivocó la gente, porque yo más claro no pude ser. ¿Verdad?". Del Bosque también ha confirmado que se le escapó sin querer "una ese de más" y que donde dijo Casillas quiso decir Casilla. "No creía ni siquiera que tuviera que aclarar esto, pero parece ser que sí, que alguno se había creído que había convocado a Iker... qué gracioso ¿verdad?" Imagen no disponible | Montaje Del Bosque explicando el malentendido Casillas-Casilla El míster ha prometido "de verdad, de la buena” que no tiene más que matizar y que todo está ya muy claro. A pesar de las risas de los periodistas allí presentes, del Bosque ha querido recordar que "esto es muy serio, como el colesterol. Y con el colesterol no se juega". Imagen no disponible | Montaje Del Bosque explicando el malentendido Casillas-Casilla El día 31 tendrá lugar la última y definitiva lista. Del Bosque ha recordado que de ella se caerán dos jugadores. "Pero no entrará nadie, ni siquiera Paco Álcacer. No insistáis más, por Dios", ha pedido el seleccionador a los periodistas valencianos allí presentes, que se han quedado media hora más que el resto pidiendo explicaciones al míster.