Decálogo del buen madridista

Imagen no disponible | Montaje

Arranca una nueva temporada en el Santiago Bernabéu y a ti, madridista, se te presenta un año que promete ser largo, muy largo. Tendrás muchas discusiones de bar sobre esto y lo otro y ya no sabrás ni lo que tienes que decir. Pues bien, ten siempre a mano este decálogo del madridista para mantenerte firme en la postura del fiel seguidor que Florentino quiere que seas. 1) "La liga es muy larga": Dentro de dos o tres semanas seguramente el Barça nos saque ya seis puntos. Tu portero Olegario, que es del Atleti, se va a encargar de recordártelo cada vez que pases por el portal. Tú agárrate bien a esta máxima: “La liga es muy larga, Olegario”. Probablemente él se descojone. Recuérdale entonces que tiene que sacar la basura y al menos tú también le habrás amargado la mañana. 2) El Villarato existe: Es una palabra complicada pero debes aprendértela. Súper útil cuando te quiten un penalti o cuando expulsen a Ramos por novena vez. ¡”Villarato!”. Grítalo bien alto, que te oiga todo el bar. Esta palabra es como un mantra, cuanto más la repites más se la cree la gente. Aunque no se sepa muy bien lo que significa.. 3) El fin de ciclo se acerca: Es un hecho, es inminente. El ciclo del Barça llega a su fin y empieza el del Madrid. Lo ha dicho Roncero y lo que dice Roncero va a misa. Lo malo es que el ciclo del Madrid después durará dos meses, y luego volverá el del Barça que son como 20 años... Pero oye, ¡vaya dos meses de gozar que nos esperan! 4) Carlos Martínez es del Barça: Te lo ha dicho el novio de tu prima, que trabajó de becario en el Plus. “Ese cabrón es más del Barça que Piqué. ¿No has visto como canta los goles de Messi y cómo canta los de Cristiano?”. No, no lo has visto porque tú no tienes el Plus porque no consigues piratearlo, pero da igual. Es del Barça y punto. Y Robinson del Atleti. Qué cabrón. 5) El espíritu de Juanito despertará: Tienes 33 años, y has visto cosas que muchos no creerían: El gol de Zidane, las bicicletas de Gravesen e incluso naves en llamas más allá de Orion. Pero todavía no has visto al espíritu de Juanito. Toñín el torero le invocó con una ouija, pero ni por esas. No importa, no dejes de creer. Algún día remontaremos una eliminatoria. 6) Cómprate la nueva camiseta: Es colorada fosforita, vale los 120 euros que le debes a la comunidad y no hay de tu talla. Pero debes comprártela, si no despídete de ser un buen madridista. Te compraste una que tenía... ¡un dragón! y aquella más rosa que el Hello Kitty de tu sobrina, así que de perdidos al río. Lo que sea por ayudar a Floren a fichar a otro portero. 7) Cristiano es mejor que Messi: Si cumples con los anteriores puntos significa que eres madridista madridista. Tanto que eres capaz de asegurar como si tal cosa que "Cristi es mejor que el enano". Practica en casa frente al espejo, como el de Taxi Driver, para no ruborizarte cuando lo digas en público, y busca expresiones como “definitorio” o “determinante”, porque vas a necesitarlas una y otra vez. Pero ni se te ocurra decir que Messi…¡no! ¡Ni siquiera lo leas!. 8) Florentino trajo a Zidane: Cuando tus colegas lleven media hora retratando a Florentino, recordando a Del Bosque, a Raúl, a Guti, a Casillas y a todas esas ligas que no se han ganado en los últimos 15 años, da un golpe en la mesa con tu cerveza y di una sola cosa: “Zizou”. Esta palabra es para un madridista como “fe” para un religioso; finiquita la conversación y le da a Dios otros cuatro años de mandato. No falles a tu presi. Recuerda: “Zizou”. 9) Lo que diga Josep: No sabes muy bien qué opinar de Benítez. Parece más perdido que Illarra contra el Borussia y encima no se lleva bien con Cristi. ¿Le pongo a parir? ¿Espero? ¿Y De Gea? ¿De verdad lo necesitamos?. Cuando las dudas te asalten no te alarmes. Tú pon El Chiringuito y ya Pedrerol te dirá lo que debes opinar en el bar. Y si no, desmiéntemelo. 10) Utiliza este artículo de papel higiénico: Si has llegado hasta aquí es que tienes muchas ganas de ser un buen madridista. En ese caso, olvida estos nueve puntos, apaga la tele y recuerda por qué eres del Madrid. ¡Pues claro, para no ser del Atleti!. Próximamente, el decálogo del buen Atlético.

Publicidad