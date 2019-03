De Gea confiesa que no se siente cómodo con Pedro Sánchez en el PSOE

Imagen no disponible | Montaje

"Le dijo la sartén al cazo". Con estas enigmáticas palabras ha comenzado David De Gea una rueda de prensa en la que todos creíamos que iba a hablar de las orgías de Torbe y en la que ha ha hablado de algo muchísimo, muchísimo menos interesante: Pedro Sánchez. "No me siento cómodo teniéndole en el SOE" ha dicho el portero. "Ni en el SOE, ni de portero, ni por supuesto de amigo de mi novia". De Gea también ha añadido que el Partido Socialista le recuerda ahora mismo "al Atleti del descenso: va de cabeza a segunda pero nadie echa al míster". También ha aprovechado la ocasión para hablar (aunque nadie se lo ha pedido) el propio Pedro Sánchez, que tratando de arreglarlo la ha cagado aún más al tuitear: "reconozco que con Casillas en la portería me siento aún menos cómodo; ¡De Gea titular!". @TTangana se ha puesto en contacto con el líder..con el politic...con Pedro Sánchez para que aclarara qué portero le gusta más: "A mi me gusta el que os guste a vosotros y vosotras, ¿a vosotros qué os gusta?Decídmelo, por favor, por favor". Sánchez no no has dicho nada más mínimamente interesante, pero estaba taaaan guapo que nos hemos quedado un ratito más. Iglesias y Rivera también han querido dar su opinión sobre el debate de la portería. El líder de Podemos nos ha pedido que pongamos en su nombre "la opción más polémica, Diego López por ejemplo", mientras que Rivera apuesta por "lo contrario a lo que haya dicho Pablo". Mariano Rajoy, en su línea, no ha querido mojarse, dejando esa responsabilidad a Del Bosque: "Es el entrenador el que elige al portero y es el portero el que elige al alcalde que quiere el portero que dice el entrenador...mierda, otra vez no.."

