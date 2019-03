Cuarto Milenio hará un programa sobre el gol 100 de Torres

Imagen no disponible | Montaje

¿Realidad o leyenda? ¿Se trata de algo posible o no son más que cuentos para no dormir?. Algunos aseguran que es un hecho, y que es inminente. Otros dicen que es más falso que el pelo de Simeone y los hay que incluso aseguran haberlo visto ya. Hablamos del gol número 100 con el Atlético de Madrid de Fernando Torres. Cuarto Milenio hablará de este suceso el próximo día que se emite el programa. Así lo ha confirmado esta mañana Iker Jiménez a @TTangana. “Desde que hice el especial aquel de un ñordo de perro con la inquietante forma de un dios maya no me había enfrentado a un misterio similar”, nos dice el ¿presentador? con las luces apagadas y una vocecita que nos ha acojonado un poco. “El gol 100 de Torres es como stonehenge: está ahí, nadie sabe para que sirve ni nos importa mucho…pero nos molaría verlo. Es más fascinante que los labios de mi señora”. Jiménez nos confirma también que el programa contará con la colaboración especial de varios “protagonistas…o entes” que, como el gol 100 de Torres, “no se sabe muy bien si existen, son irreales o qué”. Ahí estarán por ejemplo el perro de Ricky Martin, la coherencia de Pedro Sánchez e incluso la chica de la curva, “aunque esta se tiene que ir antes porque está sin coche y hará autostop”. Por último, “y si da tiempo, porque este tema da para varias horas…” el programa abordará también otros misterios incomprensibles como el fichaje de Danilo, el vestuario de Dani Alves, los tuits de Piqué o la audiencia de Gran Hermano VIP.

