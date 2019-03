Cristiano pagará y confesará lo que sea con tal de no tener que sentarse en el banquillo

Imagen no disponible | Montaje

Cristiano Ronaldo pide perdón. El jugador portugués ha manifestado esta mañana su enorme preocupación y descontento "con una situación de la que no entiendo ni papa pero que según me han dicho podría llevarme al banquillo". Cristiano asegura que pagará "lo que sea y a quien sea" para evitar un hecho que destrozaría su carrera: "No puedo sentarme en el banquillo, ahora no. Hay muchas cosas en juego: pichichi, Balón de Oro... necesito jugarlo todo". Cristiano también ha querido salir al paso de las informaciones de la prensa que aseguran que lleva mucho tiempo defraudando a Hacienda: "No sé quién es esa tal Hacienda ni con quién ha empatado, pero le diré que ahora mismo soy pichichi, líder del equipo líder y favorito al Balón de Oro. Si eso es defraudar... no es exigente ni nada la señora, no fodas". El crack portugués ha asegurado por último que no piensa hacer más declaraciones: "Voy a hacer como Coentrao, nada de declarar, porque cada vez que hablo lo tergiversáis todo".

Publicidad