Cristiano desmiente que haya muerto 'El más grande': "Tranquilos, estoy vivo"

Imagen no disponible | Montaje

Cristiano Ronaldo está vivo. Algo que todos sabíamos pero que él mismo se ha encargado de recordar tras leer en todos lados que había muerto 'El más grande'. "Estoy bien, todos tranquilos. Es verdad que el viernes me resbalé en la ducha y que la cena no me sentó muy bien, pero ya sabemos que la prensa lo exagera todo". Cristiano reconoce que tuvo claro que la prensa hablaba de él desde el primer momento, al leer cosas como "El más grande se movía más rápido que nadie, golpeaba más fuerte que nadie y polemizaba más que nadie. Su carácter altivo le causó más de un problema y le generó muchos enemigos… pero él siempre salió vencedor". Tras leer este artículo, el crack portugués llamó a la redacción de Marca muy enfadado, no sólo para alertar de que no había muerto, sino también para matizar ciertos datos sobre él: "No soy negro, lo mío es bronceado. A ver si os informáis un poco". Por último, Cristiano quiso tranquilizar a la afición madridista asegurando que no tiene ninguna intención de morirse: "No hasta que haya ganado el Balón de Oro". Según una encuesta de @TTangana, a la afición no le importa que se muera o no, sino si se va ir al PSG.

