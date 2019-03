Cristiano descubre que Neymar existe y que también es mejor que él

"Qué inyusticia, ¡qué inyusticia!. Así se expresaba Cristiano Ronaldo este sábado mientras veía el partido del Barca. Según nos desvelaba su agente previo pago de un millón de euros, el portugués descubría horrorizado que además de Messi, hay al menos otro mejor que él.

"A cada gol que metía se iba poniendo más y más nervioso, y gritaba "¡¡uuuuuuu!!" pero con un tono diferente, como con más dolor...", nos confiesa Mendes, que añade que "cuando después vió que además sabía regatear...bueno, se puso a llorar, pero esto no lo escribais". Mendes también reconoce que no se atrevió a decirle que "el del Barça que no es Messi", que es como Cristiano llama a Neymar, es además el nuevo pichichi de La Liga. "Cuando le dices cosas así suele lanzar cosas, y estábamos en mi casa, donde es todo muy caro. El otro día le dije que Benzema llevaba más goles que él y se cargó mi tele con el mando. Eso sí que es una inyusticia, no fodas", nos cuenta Mendes mientras se enciende un puro con un billete de 500. Imagen no disponible | Montaje La tele de Cristiano, tras el cuarto gol de Neymar Mendes y la madre de Cristiano ya se han puesto de acuerdo en impedir a toda costa que Cristiano vea más partidos de Neymar: "De momento no ha visto que Ney también sabe tirar faltas, y queremos que la cosa siga así", nos dice su madre, que tampoco le deja ver a su hijo "los partidos de Ibrahimovic, porque tampoco soporta que le ganen en soberbia". Mendes nos desvela por último que Cristiano lleva más de dos semanas sin dirigir la palabra a su hijo: "pensábamos que era porque llevaba calcetines blancos con zapatos negros, pero resulta que es porque se ha enterado de que, después de Messi, su jugador favorito es Neymar. Cuando Cristi escuchó aquello se quedó más blanco que los calcetines de Junior", concluye Mendes mientras le limpiamos los zapatos a cambio de 20 euros.