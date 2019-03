Confirmado: a Coentrao le sale todo mal

Imagen no disponible | Montaje

Es verdad. A Coentrao le sale todo mal. Lo hemos comprobado. El equipo de @TTangana ha pasado un día entero con el lateral madridista para comprobar si son ciertas sus últimas y tristes afirmaciones: "me sale todo mal". Habíamos quedado con él a la salida de Valdebebas, pero ha llegado tarde: "Es que estaba cagando y de pronto me he dado cuenta de que no había papel higiénico. No había nadie más en casa...en fin, un poco lío". Subimos a su coche, que está reluciente. "Lo acabo de lavar", nos dice orgulloso. En ese momento se ha puesto a llover. Nos ha llevado a comer a su restaurante favorito, pero estaba cerrado. Así que hemos terminado en un McDonald's donde ha pedido su hamburguesa con ketchup y sin mostaza y se la han dado con mostaza y sin ketchup. Una vez nos hemos puesto a comer, nos ha revelado algunos de los últimos episodios con los que empezó a sospechar que todo le salía mal: -Se compró un Volkswagen diesel -Invirtió en forum filatélico -Apostó por los Warriors en la final de la NBA -Viajó a Estados Unidos a celebrar la victoria de Hillary Clinton -Se abonó a Netflix porque quería ver Juego de tronos -Se compró una casa en Marina D'or -Votó a Pedro Sánchez -Se vio todo el concierto de OT pero fue a la cocina a beber agua cuando lo de la cobra de Bisbal -Pide mano y hace penalti Convencidos de que en efecto atraviesa una racha de mierda y asustados de que pueda ser gafe, nos despedimos de Coentrao en la boca del metro, pues la grúa se ha llevado su coche al no haber recargado el parquímetro. Después nos enteramos de que le han robado la cartera y las llaves y que no puede entrar en casa. Además, ha pisado una mierda. Suerte Fabio.

