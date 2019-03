Científicos españoles tratan de resucitar al pulpo Paul

Imagen no disponible | Montaje

"O vuelve Paul o estamos jodidos". Ese es el sentimiento general que ronda las cabezas de la afición española y que ha sido recogido por nuestros mejores científicos, todos ellos trabajando en Alemania. Desde allí, trabajan ya por devolver a la vida al cefalópodo más añorado desde DJ Pulpo. Paul lleva dos años criogenizado en La Gran Pulpería, como nos recuerda el jefe de este restaurante: “En realidad está simplemente metido en hielo, en plan Walt Disney. Ya era hora que se lo llevaran, empezaba a oler más incluso que mis mejillones. Paul, no Walt Disney. Ese está en Pescaderías Coruñesas”. Los científicos prefieren “no dar demasiadas esperanzas. Haremos lo que podamos. Lo intentaremos un par de veces y si no… añoramos mucho la comida española, no sé si me explico”. Desde Alemania también nos confirman que "de resucitarlo, le preguntaremos de paso por las elecciones. Y si elige a Pedro Sánchez le damos de nuevo matarile, todos tranquilos". A la espera de resultados, desde otros puntos ya trabajan por resucitar al animal más talismán para España. Tomás Roncero ha vuelto a sacar su ouija para hablar con Paul, pero de momento no ha habido suerte. "He contactado con Paul Newman, Pol Pot e incluso con Paul Maccartney, pero de momento nada del pulpo", nos dice el periodista, que confiesa que "esto es más difícil que dar con el espíritu de Juanito".

