Científicos alertan de la llegada de un día sin fútbol

•Nadie les cree ¿Un día sin fútbol? Podría suceder. Eso al menos asegura un equipo de científicos de la Universidad de Harvard, que lleva años trabajando en este estudio "para que alguien nos escuche, porque cuando hablamos de células y eso ni puto caso". Los resultados son alarmantes: "el 22 de octubre de 2019 no habrá fútbol. Ni siquiera el típico trofeo Bernabéu. En serio", alerta Luckas Locker, jefe de investigación del equipo y muy futbolero él. Si bien de momento nadie se cree semejante afirmación, algunos ya han empezado a tomar medidas. La asociación de periodistas deportivos ya ha garantizado a través de su Twitter que están trabajando a destajo "para hablar ese día de otros deportes, como el baloncesto o...o...bueno, ahora mismo no me los sé, pero haberlos haylos". Imagen no disponible | Montaje Roncero, al recibir la noticia El equipo de Locker sabe de lo que habla. Se trata del grupo de científicos que recientemente desvelaba que "el fútbol no es así, sino asá". También son los autores de la polémica teoría que sostiene que Guardiola no es el centro del universo, y los responsables de descubrir que la Fórmula 1 es siempre igual. Locker también persiguió durante años el significado de "partido a partido", "pero abandonó esa tesis cuando se dio cuenta de que no era más que una gilipollez", nos dice un miembro del equipo, que reconoce que "actualmente estábamos trabajando en el entendimiento de las reglas del criquet, pero de pronto y por accidente nos encontramos con esto. Algunos lloramos de emoción. Locker también lloró, pero yo creo que de pena". Como Locker, cientos de miles de ciudadanos han mostrado su malestar y han exigido al Gobierno que haga algo al respecto para entretenerles ese día sin fútbol. Desde Moncloa ya trabajan en diferentes alternativas para esa fecha, como un combate de gladiadores, el retorno de las Mamachicho o la emisión de Titanic.