Ciencia y religión concuerdan y avisan al mundo: "Cristiano no es el centro del universo"

Nunca se habían puesto de acuerdo en nada. Hasta hoy. Ciencia y religión emitían esta mañana un comunicado en el que alertaban "a los Manolos, a Pedrerol, y a los miles de millones que así lo creen" de que Cristiano no es el centro de Universo. "Es un poco como el sol, mucho cateto piensa que está en el centro de todo, pero no. Simplemente llama mucho la atención". La comunidad científica ha querido explicar que "aunque es alguien que atrae fuertemente a todo tipo tipo de cuerpos, como los flashes, los pitidos, las mofas o los lameculos" Cristiano no deja de ser una persona "como usted o como yo. Aunque bueno, usted y yo no somos iguales porque yo soy un jodido científico". La iglesia ha querido ir incluso más allá en sus conclusiones, y asegura que "no solo no es el centro del universo, sino que ni siquiera es el mejor jugador del mundo". El comunicado viene firmado por el Papa Francisco y en su posdata se puede leer "dale Leo, tu sí que eres grande". La iglesia también anuncia que "lo de las polillas de ayer fue una plaga divina por adorar a un falso Dios". Imagen no disponible | Montaje Según ha podido saber @TTangana, a lo largo de esta mañana varios cientos de miles de personas han decidido apostatar y han hecho hogueras con los libros de ciencia, liderados por Tomas Roncero y Manolo Lama y al grito de "viva el Cristianismo, no el catolicismo"