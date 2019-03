Chendo avisa a Benítez de que algo pasa con Cheryshev y las fichas

Chendo ya se ha enterado. El delegado del Real Madrid se ha presentado esta mañana en el despacho de Rafa Benítez y ha interrumpido el desayuno de huevos fritos con chistorra del entrenador al grito de "mister, algo pasa con Cheryshev y las fichas". Chendo no ha sido capaz de explicar del todo cuál es el problema, "porque es un lío de pelotas y no hay mucha información en ningún lado", y por eso ha pedido al mister que "de momento y hasta que yo me entere de qué va el tema no saque a Cheryshev, no vaya a ser que la liemos. Yo es que soy muy previsor, mister".

Tras lo sucedido, y después de acabarse los huevos fritos, Benítez se ha reunido con el cuerpo técnico para decidir "qué hacemos con el pobre Miguel". Muchos dentro del club opinan que lo mejor es que dimita, "pero no hay manera, cada vez que le decimos 'Chendo, dimite', nos dice 'mite'. Al principio nos hacía gracia, pero ya es desesperante el cabrón".

El cuerpo técnico también ha barajado la opción poner a Arbeloa de delegado y a Chendo de jugador argumentando que "salimos ganando sí o sí, porque ganamos velocidad en ambos puestos". Benítez se ha mostrado de acuerdo con esta solución "con tal de acabar con la reunión y poder seguir desayunando, que se me enfría la chistorra", pero Florentino no está muy convencido "porque si ahora resulta que Arbeloa y Chendo también lo hacen bien, al final la afición se va a acabar dando cuenta de quién es la culpa de todo, y eso sí que no".