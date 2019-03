Casillas vuelve a acabar un derbi sin encajar gol

Iker Casillas está al alza. Por tercera vez consecutiva el portero español acabó el derbi de la capital sin encajar un solo gol. Tomás Roncero era el encargado de recordarlo en el Chiringuito, donde la pregunta: “Volverá Casillas a recibir un gol del Atleti?” recibió un 95% de respuestas a favor del “No”, por un 5% a favor del “No entiendo esta pregunta, qué estupidez”. Roncero fue muy claro en su exposición: “El Santo lleva tres derbis consecutivos sin encajar un solo gol, mientras que Keylor ha encajado goles en el 100% de los derbis que ha jugado. “A ver, que yo soy de letras, pero los números son los números..”. El periodista también recordó que “Cristiano arrolla a Messi en goles marcados en los derbis. Y no sólo Cristiano; hasta Torres lleva más que Leo en estos partidos”. Una afirmación que no pudo ser rebatida por los contertulios culés, que no pudieron más que responder que “cuando tienes razón tienes razón, Tomás”. Roncero y otros cuantos periodista ya han presentado estos números a Florentino Pérez, que tras echarles un vistazo ha dicho que “me vais a llamar cansino, pero si nos ponemos así el lleva un montón de derbis sin recibir gol es De Gea..” Desde Oporto, por su parte, Iker Casillas quiso agradecer a través de su Twitter el apoyo de sus incondicionales con un humilde “

No hice nada del otro mundo. En serio, no hice nada". El portero asegura de hecho que ni siquiera vio el partido: "Me lo contó todo Sara. Y para que vean que no hay rencor, me alegro mucho de que Keylor parara un penalti a Iniesta".