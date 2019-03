Carolina Nosequién gana nosequé en nosedónde

El deporte español está de enhorabuena. Según ha podido saber la redacción de @TTanga a través de varios medios todos ellos internacionales, una tal Carlota, o Carla Nosequién ha ganado nosequé en nosedónde, bastante lejos de Madrid. Los principales medios deportivos de este país ya se han puesto manos a la obra para saber "de qué va el asunto", pero @TTangana sabe más que todos ellos juntos. Así, y según nos desvela nuestro especialista en deportes de raqueta, se trata de un título "mazo importante" que no es ni Wimblendon ni Roland Garros. Para colmo, y tras mover cielo y tierra, también ha sacado en claro que "no se trata de Rafa Nadal, y ni siquiera de David Ferrer", pero que sí, que es algo con una raqueta. Imagen no disponible | Montaje "Carolina Marín, ¿no?" Horas después y con claros síntomas de agotamiento nuestro colega nos ha comunicado que "se trata de una tía, cágate", lo que ha hecho aún más complicada la búsqueda. Tras rastrear de arriba a abajo todos los medios deportivos conocidos (Marca y As), finalmente hemos averiguado que la tal Carla juega al badminton. Según nos dicen nuestros colegas del AS "eso es como el tenis pero con plumas en la pelota, pero no nos preguntéis mucho más". Ha sido en ese momento cuando nuestro especialista en tenis ha presentado su dimisión, ya que como él mismo ha asegurado con toda la razón del mundo "no hice cinco años de carrera y un máster en periodismo deportivo para esto". A partir de ahí hemos tenido que buscar información por nuestra cuenta y si bien hemos encontrado mucha, estaba toda en inglés, así que nada. Imagen no disponible | Montaje Nuestro compañero de deporte de raqueta, buscando información De momento poco más podemos decir. Desde El Chiringuito nos han prometido que "una vez que sepamos si la chica esta es del Madrid o del Barça ya haremos si eso un reportaje como Dios manda". Nuestra súper campeona, por cierto, ha batido en la final a una china o a una india, no está muy claro. Por su parte, Cristiano Ronaldo y Leo Messi todavía no han dicho nada al respecto, pero en cuanto lo hagan tendrán ustedes toda la información necesaria, la quieran o no.