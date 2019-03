Carmena confirma que asistirá a La Peineta para ver la final de la Champions

Imagen no disponible | Montaje

Carmena sí irá a la final de la Champions. O al menos eso es lo que ella se cree. La alcaldesa confirmaba esta mañana que, “a pesar de que Ada Colau no va, yo sí estaré encantada de asistir este domingo a las diez a la Peineta para ver la final madrileña”. El anuncio ha provocado ciertas risas entre los allí presentes, ante lo cual Carmena ha querido recordar que “no es tonta” y que ya sabe que “el partido de vuelta es en Getafe, pero es que aún no tengo las entradas. Bastante me ha costado conseguir estas, que he hecho cola y todo como cualquier ciudadano”. Al ser preguntada con quién va en el partido, la alcaldesa ha respondido “con mi nieto, que me insistió mucho con que le llevara”. Para colmo, Carmena también se ha animado a analizar la última hora de ambos equipos: “Me han dicho que el Madrid jugará con algunas bajas, y me parece fantástico. Hay que dar igualdad de oportunidades a todos y todas, sean de la estatura que sean”. Carmena ha concluido su show dejando claro que “el de este domingo en La Peineta” va a ser “un partidazo de baloncesto” y que lo más importante es que “gane quien gane la Copa del Mundo vendrá para Madrid”. Desde Ahora Madrid, por su parte, han querido pedir perdón a través de Twitter tras las palabras de la Alcaldesa: “Esta vez sí que nos hemos pasado tres pueblos. Hay cosas que la gente de verdad no perdona, y no saber de fútbol es una de ellas”.

