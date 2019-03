Carlos Sobera viaja a Granada de parte de Florentino al grito de: "¿Quién quiere ser millonario?"

"¿Quién quiere ser millonario?”. Con esta pregunta se ha presentado esta mañana Carlos Sobera en las oficinas del Granada Club de Fútbol, donde ha aparecido rodeado de fajos billetes de todos los colores y acompañado por una guapa azafata. Sobera asegura que no puede desvelar en representación de quién viene, aunque como parte del juego ha dado una pista: "Empieza por Flo y no es mi buen amigo Flo". Según revela Sobera, el Granada podría llevarse este domingo un premio “que ni el tipo aquel que ganó el 50x15. Yo no había estado delante de tanta pasta en mi vida. Sólo te diré que al verlo se me subieron las dos cejas a la vez, imagina”, nos confesaba el presentador, al que han prohibido llevar el dinero en su famoso maletín: “Me dijeron que era un canteo y nosequé, y he tenido que traerlo en los bolsillos. También tengo que anunciar primas para todos, pero yo sólo he venido con la azafata...muy turbio todo". Imagen no disponible | Montaje lo que se lleva Sobera por la gestión Para colmo, el Granada ni siquiera tendrá que responder a ninguna pregunta. “El señor Flo me ha dicho que les diga “¿queréis la manduca? Pues ya sabéis lo que os toca”. Si no cumplen la pasta se va por el agujero, y si cumplen…¡¡recogemos el dinero!!. Yo estoy más confundido que delante de un elefante, pero me llevo un buen pellizco por la tontería, así que a mandar”. De cumplir, todos los jugadores del Granada se llevarán también el juego de "quién quiere ser millonario y una camiseta del Madrid firmada por Cristiano". El club andaluz ya ha anunciado en su página web que, de no perder este domingo, el lunes anunciarán la creación de un nuevo estadio cinco estrellas, los fichajes de Ibrahimovic y Mourinho y “una ronda pa todos, o dos, qué coño”.