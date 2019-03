Carlos Sainz discute con su hijo: "fuiste un accidente"

Tremenda discusión en el hogar de los Sainz que ha terminado con todo un notición: Carlos Sainz Jr fue un accidente. Así se lo confesó su padre durante una fuerte pelea que tuvo lugar en el coche, antes de que este rompiera el motor. Reyes, la señora de la casa, nos explica los hechos: "Volvíamos del súper y se pusieron a discutir sobre cuál era el mejor camino para volver. Carlitos le dijo que iba pisando huevos, Carlos se puso nervioso porque no se encendía el TomTom Go, una cosa llevó a la otra…y al final le dijo lo que le dijo. Qué violento..". Imagen no disponible | Montaje Carlos Sainz, al volver de la compra Reyes nos cuenta que al escuchar aquello, Carlitos "se quedó calado, como decimos en casa. Carlos entonces se vino arriba y le contó todo: que el condón se le pinchó, que no frenó a tiempo y que en realidad él creía que pasaría lo de siempre: que no acabaría. Pero claro, como el pobre es gafe pasó lo que pasó", reconoce Reyes, que desvela que su marido gritaba "¡la jodimos Reyes!", mientras ella respondía "¡trata de sacarlo, Carlos, por Dios!". Imagen no disponible | Montaje Carlos Sainz Jr, tras escuchar la noticia Reyes nos confiesa por último que la relación entre ambos está "más rota que la junta de la trócola de nuestro citroën" y que en estos momentos su hijo "no sabe qué dirección tomar, el pobre. Es hijo de su padre". Por lo pronto ambos han decidido "darse un tiempo, 02:34:19 o así, para intentar ubicarse y arreglar las cosas…o sea que va pa largo".