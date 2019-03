Bolt bate el récord de los 100 metros al ser atracado en Ipanema

Los Juegos de Río ya empiezan a regalarnos récords. Las aceras de Ipanema fueron este domingo el escenario de un atraco a Usain Bolt que concluyó con una impresionante marca de 9,30. "Le vimos tomándose un agua de coco y nos acercamos a pedirle un autógrafo, mais de buen rollo, tudo ben", nos dicen Buscapé y Zé Pequeño, autores del atraco y testigos del récord. "En cuanto le saludamos nos lanzó el coco y simplemente desapareció, ¡menuda salida!", nos relata Buscapé, que nos promete que "no teníamos ninguna intención de atracarle, ya habíamos acabado nuestra jornada laboral". Zé Pequeño y otros testigos confirman que Bolt no sólo batió el récord de los 100 sino también el de los 200. "Y no batió el de los 300 porque esa prueba no existe, pero estuvo corriendo por lo menos un kilómetro", concluye Ze Pequeño antes de atracarnos. El de Bolt no es el único récord que se ha batido estos días. Ruth Beitia también fue atracada en los alrededores del estadio y batió varias veces el récord del mundo al saltar una tras otra todas las vallas de construcción que hay por la zona. Mo Farah, por su parte, batió el récord de fondo al correr desde el estadio a la villa olímpica porque el metro estaba roto, o cerrado, o lleno de Buscapés, aún no se saben las causas. Imagen no disponible | Montaje