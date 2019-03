Blatter y Platini entregarán el Balón de Oro a Messi en la cárcel de Soto del Real

Imagen no disponible | Montaje

Ya se conoce la sede para la próxima entrega del Balón de Oro. Ni más ni menos que la cárcel de Soto del Real, que serátanto del ganador del trofeo, Messi, como de Blatter y Platini. Una noticia que ha disgustado seriamente al expresidente de la FIFA, ya que “no quería que se supiera todavía. Que ha ganado Messi, digo”.ya ha asegurado que todo está preparado para una ceremonia que será “igual que siempre, llena de curiosidades y tal, pero con un poco más de vigilancia. Así que mejor, no se colará el Jimmy Jump de turno. Está todo pensado”. Ricard Celero, alcailde deha confirmando a @TTangana que la entrega del Balón de Oro tendrá lugar en el bloque Sur, “porque en el norte, el de los ladrones donde ellos vivirán, está 'y a ese le encanta el oro y es mu peligroso, mejor no jugársela”. Imagen no disponible | Montaje