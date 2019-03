Bisbal y Chenoa se abrazan al ver el cambio de Benzema por Morata

Imagen no disponible | Montaje

15 años después, el esperado momento. Bisbal y Chenoa se fundieron ayer en un caluroso abrazo mientras veían con el resto de compañeros de OT el Madrid-Athletic. Al ser cambiado Benzema por Morata, la felicidad inundó por completo a los Triunfitos, que comenzaron a saltar y a gritar "aleluya" y "gracias Dios, gracias". El éxtasis fue tal que de pronto Chenoa y Bisbal se estaban abrazando. "Fue muy fuerte, muy fuerte", nos dice Bustamante, que recuerda que los triunfitos llevaban ya varios minutos muy nerviosos con el partidito de Benzema: "el más histérico de todos era Ángel Llácer. No paraba de gritar a Zidane "¡¡sácalo, sácalo!!. Estaba más alterado que el mar de San Vicente de la Barquera". Rosa, muy madridista ella, también perdió los nervios al ver que el primer sustituido era Isco y no Benzema, y fue entonces cuando se echó a llorar. Juan Camús, por su parte, dijo que aquel le parecía el cambio adecuado y que para él Benzema era intocable, por lo que se llevó un fuerte abucheo de sus compañeros. Según parece, al producirse el cambio no sólo se abrazaron Bisbal y Chenoa, sino también Mourinho y Guardiola, Trump y Clinton y uno del Sporting con uno del Oviedo, aunque esto último está por confirmar.

Publicidad