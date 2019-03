Benzema reconoce que lleva toda la temporada haciendo un mannequin challengue

Imagen no disponible | Montaje

El Madrid ya ha averiguado el motivo del bajo rendimiento de Karim Benzema. Según ha reconocido el propio futbolista, lleva desde que arrancó la temporada haciendo un mannequin challenge. "Descanso de hacerlo para moverme de casa el entreno, pero en cuanto me pongo la camiseta del Madrid comienzo con el reto", dice que francés, que reconoce que "me está costando, porque yo siempre he sido de moverme mucho". Karim ya ha pedido derechos de autor "a todos los copiotas que ahora se han puesto a imitar mi estilo de vida" y ha exigido que el reto más de moda pase a llamarme "Benzema Challenge". Además, asegura que la idea se le ocurrió "hace años, desde que fiché por el Madrid", pero que es ahora cuando lo ha perfeccionado. "Soy capaz de estar 70, 80 minutos totalmente quieto dentro del campo. Más o menos hasta que Zidane me cambia, entonces tengo que moverme". desde el club confiesan que no se habían dado cuenta de que Benzema estuviera haciendo el mannequin challenge porque lo cierto es que "estaba jugando como de costumbre, quizás incluso mejor porque no incordiaba tanto. Y atentos a este sábado, porque el delantero francés ya ha avisado de durante el derbi tiene intención de hacer "el mejor mannequin challenge de mi vida, y eso que he hecho unos cuantos". El Real Madrid ya se ha puesto manos a la obra y le ha puesto a Zidane varios vídeos con los que explicarle de qué va la tontería, por lo que entrenador podría estar valorando la opción de no poner a su delantero favorito.

