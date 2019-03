Benzema convence a los franceses recordándoles que tiene vídeos guarros de todos ellos

Francia perdona a Karim Benzema. El delantero madridista no será apartado de su selección después de haber hecho al pueblo francés "una oferta que no pudieron rechazar", según palabras del jugador. Benzema llamó uno a uno a todos los ciudadanos, a los que les dijo lo mismo: “Hola, soy Benzema. ¿Sabes ese vídeo guarro que tienes con tu pareja? Pues yo también lo sé”. Al día siguiente de producirse las llamadas las encuestas no sólo sitúan a Karim de nuevo dentro de la selección, sino también por delante Zidane como mejor francés de la historia y por delante de Marine Le Pen en la carrera hacia la presidencia. Imagen no disponible | Montaje Benzema, haciendo una de sus 66 millones de llamadas El Hashtag #ValbuenaDimisión ha sido por su parte trending topic en Francia, pero también en España, Italia y Portugal, porque según nos dice su representante “una vez se puso a llamar se vino arriba y lo hizo con todos aquellos de los que tiene material. Parecía el niño ese de ‘hola, soy Edu, feliz Navidad’. Menudo crack”. La Federación Francesa ya ha anunciado que no ha podido “desoír el clamor del pueblo francés a favor de su jugador, por lo que no tenemos más remedio que volver a aceptarle”, aunque según muchas fuentes “lo han hecho porque son los más guarros de todos, y Benzema tiene una videoteca enterita de ellos”. @TTangana ha tenido por su parte acceso al famoso vídeo de Valbuena, y en efecto puede confirmar que es bastante humillante. En él se puede ver al jugador haciendo cosas denigrantes como ver Sálvame Deluxe, cantar canciones de Melendi o recomendar el fichaje de Benítez. Valbuena ya ha asegurado estar "muy abochornado" de haber hecho semejantes cosas, aunque reconoce sin tapujos que “lo de Melendi seguro que lo volveré a hacer, no puedo evitarlo". Imagen no disponible | Montaje Valbuena, reconociendo que ve Sálvame Deluxe.