Benítez cae en Roquetas de Mar

Imagen no disponible | Montaje

Confusión y mucho enfado en Roquetas de Mar, donde este martes ha caído Rafa Benítez generando un importante agujero en el suelo que "a ver ahora quién paga", según reza un comunicado del ayuntamiento. Benítez aseguró a los presentes que no se había hecho daño porque "estoy acostumbrado a caer..". Una vez puesto en pie, el entrenador del Real Madrid se ha paseado por las calles del municipio al grito de "hola, soy el Gordo". Los sorprendidos roqueteros no podían entender lo que estaba pasando, en buena medida porque aún están de resaca: "Tú no eres el gordo que esperábamos, dónde está la pasta" le han gritado muchos ciudadanos, aunque según testigos Benítez no entendía nada debido a la mezcla del acento y la resaca de los afectados. Bajo múltiples amenazas de llevarse una buena paliza, Benítez ha perjurado no saber nada de ninguna pasta: "Si hubiera traído pasta ya me la habría comido, creedme. Yo sólo he venido aquí porque creía que se llamaba Croquetas de mar, y es que me encantan las de bacalao" ha dicho el técnico madridista. Las protestas han ido en aumento y aunque en un primer momento Benítez ha intentado "hacer lo de siempre en estos casos, cambiar a Benzema", al final ha optado por anotarlas todas en su libreta. La tensión ha acabado cuando algunos roqueteros menos resacosos que el resto se han dado cuenta de que el gordo era en realidad Rafa Benítez. Los resacosos han tenido que preguntar entonces "quién es y qué vende Rafa Benítez", y al enterarse de que es el entrenador del Real Madrid han optado definitivamente por pegarle al grito de "esto por poner a Bale en vez de a Isco, desgraciao". Situaciones muy parecidas a la ocurrida en Roquetas se han producido en Tarragona, Sevilla o Toledo, donde han caído Ronaldo, Maradona y Cassano respectivamente.

Publicidad