Bale es bueno, o eso parece

Ni el ver un gol de falta ni las que fueron las últimas paradas de Keylor; La noticia de este sábado en el Bernabéu fue Gareth Bale, que de pronto y sin previo aviso dejó de hacer lo de siempre, correr por la banda hasta chocarse con córner, y empezó a jugar al fútbol. Michael Robinson dio la voz de alarma al grito de "ojo que aquí el compatriota podría ser bueno y todo", si bien lo dijo de una manera mucho más incomprensible. Tras el choque era el propio Benítez el que lo confirmaba: "Yo creía que su función en el campo era la de hacer que Cristiano parezca aún más bueno, más guapo y más barato de lo que en realidad es, pero resulta que no, que el chico sabe meter goles. Como le enseñemos a pasar apaga y vámonos". Según ha podido saber TanganaTangana, tras el partido el inglés recibió en el vestuario la felicitación de todos los jugadores salvo dos. Cristiano le dijo "bien feo, pero que no se repita. Y a ti James te digo lo mismo", mientras que Arbeloa se fue muy disgustado porque "vuelvo a ser el más malo, y a ese le toca limpiar las botas de todos. Kaká fue el limpiabotas 5 años". Bale agradeció sinceramente las felicitaciones "aunque no entendió ni papa", nos dice Ramos. "Este sabe de español lo que yo de inglés. Le puedes decir "vaya orejas tienes, maldito chupón", que él te sonríe y te dice "cenkiu". Es mu cateto er jodío". Florentino Pérez, que tuvo que ponerme "las gafas de lejos para creer lo que estaba viendo", ha asegurado por su parte que ya tiene pensado una nueva manera de sacar dinero "de este milagro". "Ya hemos firmado con Adidas para que ponga imágenes de su último partido, y debajo pondremos "¡Definitely, impossible is nothing!".

