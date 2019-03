Aun no se sabe quién encenderá el pebetero porque aun no se sabe quién tiene la antorcha

Emoción hasta el final con el encendido del pebetero. ¿Será Pelé? ¿Ronaldo? ¿Carlinhos Brown?. Nadie lo sabe. Ni siquiera la organización del evento, que reconoce no tener "ni putinha idea" de quién tiene la antorcha. "A ver, es que ha cambiado tanto de manos que a saber, no fodas", dice la dirección de Río 2016 que ya ha abierto una investigación para dar con el ladrón de la antorcha: "Estamos interrogando a los principales sospechosos, los ladrones más míticos de este país: Zé Pequeño, el Garoto de la moto, Dilma Rouseff..". Imagen no disponible | Montaje La última vez que se vio la antorcha olímpica El ejército brasileño recibió ayer órdenes de entrar en las favelas de Río en busca de la antorcha, y su respuesta no se hizo esperar: "Entra tú, no te jode". El tiempo apremia y la organización ya ha sugerido al COI encender el pebetero "con una pistola, que de eso andamos sobraos". El Comité Olímpico se ha mostrado escandalizado con "semejante descontrol y caos que esperemos no empañe los Juegos". La organización ya ha garantizado que "si alguien cree que esto va a ser lo que empañe los Juegos es que aun no habéis visto nada". Imagen no disponible | Montaje La policía, buscando la antorcha olímpica