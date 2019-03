Amunike regaña a su hijo por portarse tan mal con la prensa

Cuando un niño mimado se comporta como un idiota ahí está su padre para llamarle la atención. Y eso es lo que ha pasado esta mañana en Can Barça, donde se ha presentado Amunike para darle “un buen tirón de orejas” a su hijo. Al parecer, el padre de Luis Enrique recibió una llamada desde la directiva culé que le alertaba de que su hijo hacía bulling a sus compañeros de trabajo. “Luisito se comporta en plan chuleta, humilla a los débiles del estadio y les hace llorar”, le dijo Bartomeu a Amunike, que ha prometido “arreglar el asunto en casa”. Según nos cuenta la señora Amunike “la bronca fue de no te menees. Emmanuel le preguntó a Luis Enrique por qué trataba así a la prensa, creyéndose mejor que ellos y eso. Luisito le dijo que Guardiola hacía lo mismo, y eso cabreó aún más a mi marido, que le dijo lo de siempre en estos casos: “¿¿y si Guardiola se tira por una ventana tú te tiras por una ventana??”. Imagen no disponible | Montaje Luis Enrique, tirándose un pedo para responder a un periodista El Lucho alegó entonces que trataba así a la prensa porque “no preguntan más que tonterías”. “Eso no es excusa, Luis”, le dijo su padre; “los periodistas siempre han preguntado tonterías y nadie les ha tratado nunca como tú. ¿Qué quieres, acabar como Mou? ¿Es eso lo que quieres?”. Según nos cuenta la señora Amunike Luis Enrique se a su cuarto llorando “más que cuando le atizó Tassotti” y gritando sin parar “nadie me entiende”. Una opinión con la que están de acuerdo tanto sus padres como la prensa al completo.