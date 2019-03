Alonso correrá con un Seat León para ser más agresivo

Imagen no disponible | Montaje

Fernando Alonso ya ha elegido equipo para la próxima temporada. El piloto asturiano, desesperado por ser "lo más agresivo posible al volante" correrá finalmente con un Seat León. Alonso, que dudaba también entre un Opel Corsa y un Ford Escort, confiesa que "estaba buscando un coche to guapo que intimidara con solo verlo y lo tuve claro: Un Seat León negro, a poder ser tuneado". El español tiene claro que "en cuanto me vean venir por detrás pitando y poniendo las largas se van a apartar cagando leches, ¿que no, pavo?", palabras que confirman que su adaptación al equipo va "mazo bien". Fernando ya ha empezado los entrenamientos con la escudería española, con la que está aprendiendo las tácticas agresivas que conoce todo el que haya conducido este coche y entre las que están adelantar por la derecha, saltarse los semáforos e ir por la noche sin luces, "que eso es de mariconas". Los objetivos de Alonso con Seat para la próxima temporada son muy claros: "tumbar aguja a saco y partir la pana en la pista". El equipo ya está trabajando para que el coche esté a la altura, y de momento ya tiene "unas llantas cromadas guapas guapas y un equipo subwoofer de la po.."

