Al-Ghandour opina que el árbitro del Panamá-México es "un paquete y un ladrón"

"Madre mía, y yo creía que yo era malo". Así se expresó Ghamal Al-Ghandour al ver lo sucedido en el Panamá-México de la pasada noche. Un encuentro en el que árbitro, cuyo nombre no le importa a nadie, la lió parda. Al-Ghandour, el pedazo hijo de....perdón, el colegiado de infausto recuerdo para los españoles, asegura que vio el partido con unos colegas y que “flipó con lo de los penaltis”. Una información difícil de creer, no sólo porque venga de un personaje como él, sino porque además su madre nos confirma que “no tiene colegas. Ni colegas, ni amigos, ni nada. Sólo un gato que además le odia”. Tangana Tangana quiso hablar en persona con este pedazo de ca...con el famoso colegiado del Corea-España, pero este prefirió que la entrevista fuera por teléfono: “es que no quiero que ningún español sepa donde vivo..”. Una vez acordada la entrevista telefónica, y después de insultarle un buen rato como es debido, le preguntamos por lo sucedido en el Pánama-Méjico: “Eso es el otro fútbol, como bien dijo Camacho. Dinero, intereses...que os voy a contar. A mí personalmente me daría vergüenza”, nos dice el muy sinvergüenza, que añade: “yo no había visto un arbitraje así desde...desde...bueno, ya sabéis”. Antes de colgarnos por temor a que le estemos rastreando la llamada, Al-Ghandour nos habla de lo sucedido en el famoso partido que marcó su vida y la todos los españoles, Guardiola incluído. El egipcio, por no llamarle otra cosa, se defiende asegurándonos que “si a vosotros os dieran lo que me pagaron a mí por pitar lo que pité, ya os digo yo por donde os metíais el sentimiento patrio. Sí, podría haber rechazado ese soborno, pero entonces ahora no viviría como Dios en las Bahamas y...oh, ¡mierda!”, nos dice antes de colgar. Al margen de la opinión del colegiado egip...perdón, del desgraciado de Al-Ghandour, cabe destacar también las de otras personalidades como José Mourinho, que ha tachado al árbitro estadounidense de “patético protagonista”, Dani Alves, que le ha llamado “payaso provocador” o Álvaro Arbeloa, que lo ha calificado como “lo peor que he visto nunca en un terreno de juego”.