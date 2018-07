Verano en las revistas

patakiaustralia | Liopardo

Las revistas del corazón siguen siempre el mismo esquema. La primera regla es que en invierno solo se ven árboles de Navidad y en verano dedican casi todo su espacio a mostrarnos fotos de famosos en traje de baño. La segunda es que, una vez que deciden morder a algún famoso caído en desgracia, son como los cocodrilos, que ya no sueltan a la presa. Y la tercera es que la Familia Real, entendida en sentido amplio, sigue siendo intocable. Estamos llegando a la Asunción o el Ferragosto, según seas católico o no. Mediados de agosto. Esto significa que podría poneros cientos de fotos en bikini o bañador. Mías no, porque no estáis preparados. Pero para no dejaros un vacío con este tema os quiero comentar las vacaciones de Elsa Pataky y Chris Hemsworth en la Gran Barrera de Coral australiana. Incluso podemos ver alguna foto suya en Instagram. Me llama la atención que Elsa llame a Chris “mi koala” mientras lo levanta a pulso. ¡A Thor! Lo que se va a reír Loki con esto. En cuanto a los famosos que ya no cumplen los estándares exigidos y han caído en desgracia, esta semana no tenemos a ninguno relevante. Parece que Paula Echevarría está próxima a entrar en esta lista si no vuelve con Bustamante. ¿Por qué? No lo sé, pero funciona así. De todos modos, me estoy adelantando, porque estas noticias siempre se reservan para el otoño, justo antes de las fotos con el árbol de Navidad. Por último, la Familia Real sigue de vacaciones en Mallorca. Se habla, poquito, de la relación del Emérito con Marta Gayá, que están de viaje no tan secreto (ya lo sabemos todos) en Irlanda. En cambio, con ocasión del aniversario del fallecimiento de Lady Di, no han tenido reparos en intentar sacar más trapos sucios sobre ella. Esta vez le ha tocado a su vida sexual y posibles devaneos que, por lo visto, eran impropios de una mujer que estaba casada con alguien que quería ser el Tampax de Camilla. Por lo visto, los príncipes siempre acaban convertidos, unos en rana y otros en productos de higiene íntima. No os aconsejo ser príncipes.

