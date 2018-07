Verano de tripitas

A mí me apetecería hablaros de que Travel + Leisure ha publicado su lista de los cien mejores hoteles del mundo y criticar que no hay ningún establecimiento español y muy pocos europeos. Hay que ver cómo son estos norteamericanos, que se centran en su oferta local y en viajes exóticos por Sudamérica, África y Asía. Se podría llamar hoteles que puedes visitar sin parecer demasiado hortera. Aquí tenéis el enlace . Pero aquí estamos a lo que estamos: el veraneo de los famosos. Las revistas del corazón se han quedado sin material más allá de las fotos que ellos mismos publican en sus redes sociales. Y, si abandonamos los tags #verano, #playa, #bañador, #bikini y #piscina; solo nos queda un gran tema para abordar. Me refiero a la #tripita. En Hola, la gran revista de referencia, nos cuentan que “Irene Rosales, mujer de Kiko Rivera, ya luce 'tripita' de embarazada”. Ilustran la noticia con una foto extraída, cómo no, de Instagram. La 'tripita' en cuestión contrasta con la foto de su marido, que aparece en la misma noticia, para explicarnos que -al parecer- se ha sometido o se va a someter a una reducción de estómago para evitar problemas incluso de salud (tiene gota) y animado porque su prima ha conseguido perder muchos kilos y ha subido una foto con motivo de alcanzar los 400k followers: También han sido noticia la 'tripita' de Georgina, la pareja de Cristiano, que confirmó su embarazo; y la de Blanca Cuesta, a quien alguien calificó con bastante polémica como 'mamá cañón'. En cambio, no se ha hablado apenas de la 'tripita' de Russell Crowe, que parece que ha salido al circo romano y se ha comido a los leones y un par de bueyes: Liopardo | Liopardo Mi consejo es que olvidéis de la tripita. Reconoced, como yo, que habéis llegado tarde a la operación bikini de este año. La próxima vez será. O un año de estos, no hay que desesperarse.