Las vacaciones de Naty

Superamos la primera quincena de agosto y no pasa nada importante, como todos los años por estas fechas. Y cuando sucede algo es siempre malo: o se nos muere Aretha Franklin o cumple sesenta años Madonna y su edad de prejubilación nos hace conscientes de nuestro propio proceso de envejecimiento. Por si fuera poco, nos llegan las fotos de un Kiko Rivera delgadísimo y nos damos cuenta de que le veremos mucho más en un futuro inmediato porque ahora se ve más en forma. Si antes ya le veíamos mucho, ahora nos saldrá hasta en la sopa. Además, está moreno. En realidad todo, incluido el futuro, parece más oscuro menos tú, que no hay forma de que te broncees y ya se están acabando tus vacaciones. Recuerda que en la vida no puedes usar filtros de color.

Y te hacen mucha falta porque no eres Naty Abascal, que aprovechando su gran amistad con Valentino, se pasea otro verano más en barco por todo el Mediterráneo consiguiendo completar el Instagram como si fuera el álbum “Mis vacaciones soñadas” de Panini, como el que ya te gustaría a ti tener, con sus fotos de Córcega, Cerdeña, Croacia y Corfú. Y eso que solo he nombrado las islas que empiezan por C. Naty no para. Sus fotos incluyen baños, comilonas y fiestas tanto en cubierta como en los distintos destinos. Que luego subes tú la foto de unos mejillones al vapor al atardecer en Benidorm y te sientes muy ridículo.

Así, entre unas cosas y otras se va terminando un mes de agosto en el que el protagonista ha sido el salvavidas con forma de flamenco. El calor lleva al aburrimiento. Tanto que incluso Jesulín de Ubrique ha vuelto a torear después de varios años. Al final vamos a tener ganas de que llegue septiembre. Todos salvo Naty Abascal, claro.