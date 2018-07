Una Nochebuena con los Jagger

mickjaggerfamilia | Liopardo

Esta semana hemos leído que Mick Jagger ha vuelto a ser padre con 73 años. Su Satánica Majestad Procreadora ya tenía siete hijos reconocidos de distintas relaciones anteriores: Karis, de 46 años; Jade, de 45 años; Elizabeth, de 32 años; James Leroy, de 31 años; Georgia May, de 24 años; Gabriel Luke, de 19 años y Lucas, de 17 años. El resultado de todo esto es que ha tenido un hijo con una mujer de 29 años y que este es menor que su bisnieta. Un lío. Por eso, cuando el día de Nochebuena estéis aburridos con la familia y mientras el tío José Luis, visiblemente borracho, empuñe la botella de anís y la rasque frenéticamente con una de las cucharas buenas de la abuela, la que parece de plata, no desesperes. Piensa que podría ser peor, que podrías estar compartiendo mesa con la familia Jagger: - ¿Me pasáis la sal, Karis? - Te la paso yo mismo, churri. - No os llamaba “caris”, le estaba hablando a... Bueno, déjalo. ¿Cómo va tu carrera de modelo? - ¿A cuál de todas nos preguntas, papá? - Y yo qué sé. (Se escucha un bebé llorando) - Papá, échale un ojo a tu bisnieta, que le está pegando a tu hijo pequeño. - No me hables así, Luke, que soy tu padre. - ¿Y tú eras hija mía o nieta? No te ofendas, pero es que somos tantos... - Soy la madre de tu último hijo, Mick. - James Leroy, deja de bailar sobre la mesa, que me pongo nervioso, me sube la tensión y es peligroso a mi edad. ¿Verdad que no es tan malo lo del tío José Luis? Ni siquiera cuando el ruido infernal de la botella de anís se ve superado por la voz nasal de tu prima Angelines, quien se empeña en destrozar villancicos junto a tu oreja. Piensa que podría ser peor y que, a pesar de tener doce años menos que tú, podría ser tu tía abuela Angelines Jagger.

Publicidad