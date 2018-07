Un viejo indecente

harveyweinsten | Liopardo

No hace mucho que la mismísima Meryl Streep describió a Harvey Weinstein como uno de los dioses del séptimo arte en una gala de los Globos de Oro. Hoy parece que nadie en Beverly Hills quiere que le relacionen con él. ¿Cómo se puede pasar de un extremo a otro en una semana? Los habitantes de Hollywood no representan a California, porque la gente de la industria del cine es de procedencia variada. Allí te puedes encontrar desde ciudadanos de origen europeo a intérpretes que proceden del medio oeste norteamericano. No hay una moral uniforme, pero hay algo en lo que todos coinciden: lo que ha hecho Harvey es impresentable, porque ahora que todo el mundo lo sabe. Mientras era algo casi secreto podía tolerarse, pero ya es un hecho público y eso no admite perdón social. Al parecer, todo parece apuntar a que Weinstein es un salido y un extorsionador. Insisto en que no hay nadie que parezca muy sorprendido. Pedía favores sexuales a cambio de trabajos. Se sentía con completa libertad para meterle mano a cualquier actriz. Sí, tenía dinero y poder suficiente para comprar a quien quisiera o consintiera y para castigar a quien se negara o denunciara. El auténtico poder consiste en el abuso más que en el uso. Tras los primeros testimonios de actrices de segunda fila o asistentes, ha hecho mucho daño que actrices de la talla de Angelina Jolie o Gwyneth Paltrow hayan admitido ahora que tuvieron experiencias similares con Weinstein hace años. Ellas guardaban silencio, imaginad el terror que sufría el resto. Y en este momento, cuando muchos se preguntan cuántas otras mujeres habrá como Angelina o Gwyneth, a mí me preocupa más saber cuántos Harvey Weinstein habrá ahora o hubo antes. En el cine español, por ejemplo. En la televisión o en el teatro, en la industria de la moda, en bufetes de abogados y en la política incluso. Qué asco todo.

