Tutorial para ser famoso y vivir del cuento

Aprovecharé que esta semana no hay nada interesante para haceros un tutorial que os sirva para vivir cómodamente sin trabajar, llegar a ser famoso sin haber pegado un palo al agua y poder asistir a estrenos, hacer anuncios, vender entrevistas y, en general, vivir del cuento:

1. No hace falta que seas un bellezón, pero es importante ser más o menos guapa/o para que funcione. Lo siento, las reglas no las he inventado yo.

2. Antes de actuar debes madurar una película que pueda ser mínimamente creíble. Es más fácil de lo que parece porque en realidad no les importa si es cierto lo que vas a contar.

3. Cuando la tengas, ponte en contacto con los medios. No hay problema porque los propios programas o las revistas te van a facilitar hasta un número de contacto para que lo hagas.

4. Abstente de decir cosas como que te pidió fuego para encenderse un cigarro. Eso no vende. Un “nos fuimos a su casa porque me dijo que le ayudara a apagar su fuego” sí que funcionaría.

5. Si cuela y te llaman de algún programa o te conceden una entrevista, recuerda que ya no puedes flaquear. Si resultas aburrido, no volverán a llamarte. Ofrece detalles del tipo “la tiene muy grande/pequeña” o “es un tigre/mueble en la cama”. También valen los datos escatológicos del tipo “se tira muchos pedos” o “se ducha solo cuando llueve”.

6. Recuerda que solo volverán a llamarte si cada vez que pises un plató dices algo más escandaloso que la anterior (“Me dijo que se va voluntario a Canadá a matar focas bebés”).

7. Si has seguido los pasos hasta aquí, puede que acumules demandas y querellas, pero habrás conseguido entrar en el circuito. Una vez dentro, es todavía más fácil todo porque conocerás a otros famosos, probablemente con los mismos méritos que tú, y ya estarás en condiciones de entrar en el intercambio de exclusivas: que si somos novios, que si nos casamos, que si vamos a tener un hijo, que si lo hemos perdido, que si hemos roto, que si ahora nos odiamos...

Bien administrado, te puedes ganar una pasta con esto y dejar a un lado esa aburrida oficina.

¿Ven cómo es sencillo? ¿Les ha gustado el tutorial? Pues denle like y suscribanse.